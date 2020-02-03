إرتفاع مساحة القطن بالجزيرة من (2600) إلى (76) ألف فدان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال رئيس تنظيمات مهن الإنتاح الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة والمناقل عبد السلام الشامي، إن شركة السودان للأقطان هي الإشراقة الوحيدة التي يملكها مزارعو المشروع. وأضاف في حديث بقاعة دار المزارعين، أن الشركة وفّرت (10) ملايين جنيه للدعم الاجتماعي لتوزيعها على مزارعي الجزيرة والرهد وسنار لموسم 2018- 2019م. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لشركة الأقطان (سيرفكوت) الطيب الطاهر، أن تجربة الزراعة التعاقُدية لمحصول القطن حدّدت العلاقة بين المُموّل والمزارع ورفعت الأعباء عن الدولة في مجال التمويل وحفظ حقوق الطرفين لترتفع مساحة القطن المزروع من (2600) فدان إلى (76) ألف فدان خلال السنوات الخمس الماضية. وقال إن المعيار في توزيع الدعم الاجتماعي هو المساحة المزروعة بالقطن، وأشار لتدهور وانهيار البنيات التحتية للخدمات خاصة المدارس والوحدات الصحية

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