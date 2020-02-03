الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل خطيرة عن هجوم الطعن بلندن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها “على ثقة” بأن المشتبه به في هجوم الطعن جنوب لندن هو “سوديش أمان”، الذي أطلق سراحه من السجن في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن “لوسي دورسي”، نائبة مساعد مفوض شرطة العاصمة، قولها إنها واثقة من أن الهجوم كان حادثا معزولا.

وبحسب صحيفة “الغارديان”، فإن المهاجم اعترف عام 1018 بارتكابه 13 جنحة إرهابية، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وكان عمره آنذاك 18 عاما.

وفي وقت سابق مساء الأحد، أعلنت الشرطة البريطانية قتل شخص بعد قيامه بطعن عدد من الأشخاص، جنوب لندن، وقالت إنها تتعامل مع الحادث باعتباره إرهابيا.

وأعلنت الشرطة أنها تعتقد بوجود “دوافع إسلامية” للهجوم “الإرهابي” الذي أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، موضحة أن المهاجم الذي قتله عناصرها كان يرتدي “حزاما (ناسفا) زائفا”.

وتابع بيان لشرطة لندن بأن “العملية سرعان ما اعتبرت عملية إرهابية ونعتقد أن دوافعها إسلامية”، مؤكدا “العثور على جهاز مربوط بجسد المشتبه به… وقد تبين سريعا أنه حزام ناسف زائف”.

إثر ذلك، وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بالإعلان صباح الاثنين عن “تغييرات جوهرية” في طريقة التعامل مع المدانين بجرائم إرهابية.

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة هجمات إرهابية، آخرها في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 حين قتل عثمان خان وهو مدان بالإرهاب -وأفرج عنه في كانون الأول/ ديسمبر 2018- شخصين طعنا في هجوم إرهابي على جسر “لندن بريدج”.