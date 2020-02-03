الحركة الاسلامية تهدد بقطع الأعناق

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بيان حاد اللهجة مصادما منذرا بمايمكن ان تؤول إليه اوضاع البلد التى قد تصل الى قطع الاعناق – حسب تعبير البيان – ، هذا مايمكن ان نصف به بيان الحركة الاسلامية الذى صدر تعليقا على التعديلات القانونية المقدمة من السيد وزير العدل والمتوقع اجازتها من قبل مجلس الوزراء وهى التعديلات التى رأت فيها الحركة الاسلامية حربا على متبنيات الشعب الثابتة وسعيا من اقلية صغيرة لاتملك امتدادا جماهيريا ان تتحكم فى مصير الغالبية العظمى من الشعب الذى لايقبل المساس بثوابته التى تشكل هويته وعنوانه.

وبحسب الانتباهة اون لاين فقدأصدرت الحركة الإسلامية بيانا شديد اللهجة حذرت فيه الحكومة من المساس بالقوانين الإسلامية ، وقالت الحركة في بيانها

– بحسب الانتباهة أون لاين – (إن ما أجازه مجلس الوزراء من تعديلات في القوانين وإلغاءه لقوانين الشريعة الإسلامية واحدا تلو الآخر ليضع الجميع أمام الأمر الواقع يعد تجاوزا في صلاحيات الحكومة الانتقالية واختطافا لإرادة الأمة وتحكما من أقلية غير متفق عليها في إرادة هذا الشعب المسلم ومصيره وإن ذلك لأمر جلل).

وأضاف البيان: (لم يكن صمتنا عن ضعف ولا عجز ولكن تغليبا لصوت الحكمة والتي تقتضي اليوم منا أن نعلن أننا لن نصمت على المساس بالقوانين الإسلامية ولن نسمح بإعادة الشعب السوداني إلى جهالات فرضها عليه المستعمر في الخمسينات والستينات من القرن الماضي. وإننا هنا نعبر عن إرادة هذا الشعب المسلم التي تأبى الفحشاء وسوء الأخلاق. ومن هذا المنطلق فإننا نقول للحكومة بشقيها العسكري والمدني أنه قد أعذر من أنذر فدون ما يخططون له ويأملون فيه خرط القتاد وقطع الأعناق).

وقال البيان: (لقد قدمت الحركة الإسلامية في سبيل هذا الدين وفي سبيل أمن هذه البلاد عشرات الآلاف من الشهداء ولن نسمح بإختطاف إرادة هذا الشعب المسلم ومستعدون لتقديم المزيد ونحن نأمل صادقين أن لا نضطر لمواجهة ستكون عليكم وبالا).

كانت هذه بعض فقرات البيان وهو بلا شك مصادم وسيقود البلد الى مزيد من التوتر ولابد من الإنتباه الى خطورة هذه اللهجة التى صيغ بها البيان ، ونتساءل هل تتازم الاوضاع اكثر وتشهد الساحة مطاردات ومواجهة بين الاسلاميين والحكومة ام هو كلام والسلام ؟.