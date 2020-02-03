مخالفات مليارية بهيئة الموانئ البحرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت صحيفة التيّار الصادرة اليوم”الأثنين” عن أنّ لجنة التحقيق حول التصرّف في أصول شركة الخطوط البحرية السودانية ومخالفات مينائي بورتسودان وسواكن والمنافذ البحرية الأخرى، بدأت في مزاولة نشاطها بعد أداء القسم برئاسة مولانا محمد عبد العظيم.

وأصدرت أوامر قبض ضد المدير السابق بهيئة الموانئ البحرية ومدير الميناء الجنوبي وآخرين جراء مخالفات تتعلّق برسوم إعفاء أرضيات تقدّر بحوالي”77320833″ مليون جنيه، تحت المواد”2/1777″ و”89″ من القانون الجنائي والمادة”29″ من قانون الإجراءات المالية.

ومن جانب آخر وجهّت اللجنة بإيقاف عدد”7″ من العاملين بالهيئة، كما كلفّت المراجع القومي الذي انضم مؤخرًا إلى تشكيل اللجنة للاستفادة منه في الجوانب المالية والإجرائية، بما يتفق مع القانون بفحص ملفات الهيئة وملفات أصول شركة الخطوط البحرية السودانية، مع الأخذ بالاعتبار أنّ هنالك بلاغًا سابقً مقيّدًا ضد الهيئة في نيابة الفساد بالبحر الأحمر.