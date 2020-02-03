محور المقاومة يتقدم في كل الساحات.. بقلم محمد  عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سعت امريكا بقتلها الشهيدين سليمانى والمهندس الى كسر قوة محور المقاومة وذلك لمكانة الرجلين الكبيرة فى المحور وظنت انها بقتلهما وتوجيهها ضربة كبرى للمحور ستضعفه لكنها غفلت عن حقيقة راسخة فى ادبيات محور المقاومة وهى ان الشهادة تنتج نصرا وإن دماء الشهداء هى وقود الانتصارات الكبرى ، وقد ارادت امريكا باغتيالها الرجلين الرمزين ان تشغل المحور بفقدهما وتشغله ايضا بمظاهرات واحتجاجات محليه تربكه عن الوصول لهدفه الكبير والواضح وهو مواجهة الإستكبار وطرد المحتلين ، فعملوا على زيادة وتيرة الاحتجاجات والتصعيد فى لبنان والعراق لارباك المحور ، وفى اليمن تستمر الطلعات الجوية السعودية لكسر إرادة اليمنيين وردعهم وايضا يثار موضوع الهجوم الكيماوى المزعوم فى ادلب لايقاف تقدم الجيش السورى لكن ماذا حدث على الأرض وما هى أولى نتائج الزخم الذى ترتب على استشهاد القائدين الرمزين سليمانى والمهندس؟

بعد الهجوم الصاروخى الايرانى العلنى والمباشر على قاعدة عين الاسد الأمريكية والصفعة الموجعة التى تلقتها امريكا وكسر هيبتها واذلالها ، وبعد اثبات كذب قادتها ومسؤوليها وعلى رأسهم ترامب والحديث المتزايد يوما بعد يوم عن المزيد من ضحايا الجيش الامريكى جاء تشكيل حكومة لبنانية اكدت حضور حزب الله بقوة فى المشهد واستحالة ابعاده كما شاءت امريكا وبذا تكون المؤامرة على المقاومة اللبنانية وشغلها بالشأن الداخلى قد ابطلت الى حد ما .

وفى العراق لا أمل بعد اليوم لشخصيات تحظى بالدعم الامريكى ان تعود الى رئاسة الحكومة ، بل ان مساعى امريكا بابعاد اصدقاء إيران عن الفاعلية فى الساحة قد فشلت وقد تم تحجيم محاولة واشنطون السيطرة على العراق ووصل الأمر الى التفاف غالب الشارع خلف المعادين لامريكا المتحالفين مع ايران وهذا ماسيقود الى هزيمة امريكا تدريجيا فى العراق .

اما عن سوريا فالجميع يشهد التقدم الكبير والواضح نحو ادلب وهو ما سيعنى اقتراب سوريا من بسط سيطرتها ونفوذا على كامل ترابها وتحبط المؤامرة الكونية الكبرى والغير مسبوقة التى ظلت تتعرض لها ، وقد بدى الضجيج التركى يرتفع متحدثا عن ضرورة وقف تقدم الجيش السورى والرئيس اردوغان يقول صراحة ان اى تحول فى هذه المنطقة تفرضه الحكومة السورية يعنى بالضرورة حدوث تغيير فى تركيا وهو ما لن نقبل به ، والمعروف ان تحرير ادلب وعودتها لحضن الوطن تعنى التأثير السلبى على اردوغان فى الداخل التركى وهذا مايخشاه ، ومن نتائج هذا التقدم الكبير أو جاء متزامنا معه فتح الطرقات بين حلب ودمشق وحلب واللاذقية وكل هذه الانتصارات تمت بعد استشهاد قادة محور المقاومة وظن امريكا وادواتها ان ذلك سيضعف المحور ويوقف تقدمه لكن الواقع على الأرض كان بعكس ذلك.

اما فى اليمن فقد حدثت المعجزات تلو المعجزات وما عملية البنيان المرصوص إلا دليل واضح على ان دماء الشهداء تثمر النصر فهاهم ابطال اليمن يقتلون ويأسرون الالاف ويدمرون ويغنمون مئات الاليات ويحررون نهم وينجحون فى تأمين العاصمة صنعاء ويكسرون زحف العدو الذى صرف ملايين الدولارات وعمل لفترة طويلة لانجاح خطته باسقاط العاصمة لكن الابطال انهوا هذه الخطة وكبدوا العدو خسائر بشرية ومادية كبيرة جدا وكسروا عملاءه وادواته المحليين نفسيا هذا غير الهجوم بالمسيرات على العمق السعودى وتعطيل مطارات وقواعد عسكرية عن العمل وكل هذا جاء بعد استشهاد القائدين الرمزين وهو ما يعنى خيبة امريكا وادواتها فى تحقيق نصر وجلب منفعة من قتل القادة الشهداء.