ضرورة الالتزام بقواعد اللعبة الديموقراطية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

حرية سلام وعدالة شعار جميل ومعبر رفعته الثورة السودانية وتبنته كعنوان لها ، وقد نال اشادة من الجميع وهو يستحق ذلك بلا شك ، وعلى الجميع وبالذات انصار الثورة ان يبقوا على هذا الشعار مرفوعا ويجعلوه عنوانا لهم ولايسمحون لاى جهة بالغائه أو مخالفته لأن هذا سيؤدى حتما الى ضياع الثورة وفشلها وتحول الحكومة المدنية الديموقراطية الى دكتاتورية وشمولية اقصائية وإن ادعت انها حكومة الثورة.

مادعانا لهذه المقدمة الحساسية المفرطة التى يتعامل بها انصار الحكومة ومؤيدوها

مع كل انتقاد أو احتجاج على حكومتهم مما يجعلهم أهلا للحكم عليهم بانهم اما غير مدركون لاصول اللعبة الديموقراطية أو هم ديكتاتوريون فى ثياب ديموقراطية .

كلنا يتذكر الطريقة التى قابل بها الكثيرون مظاهرات انصار المؤتمر الوطنى وبالذات فى غرب كردفان ضد الحكومة وكيف انها اتسمت بشكل غير لائق اذ كيف لحكومة ديموقراطية ان تضيق بالتظاهر ضدها بل انها تمنعه وتقف ضد خروج أى احتجاجات عليها فى سلوك لايتسم مطلقا بالحرية والسلام والعدالة وهو الشعار الذى رفعته الثورة ويجب ان تكون بمستواه.

تهكم انصار الحكومة فى مناوئيهم واسموهم بالزواحف وهذا عمل غير لائق لكن البعض يمكن ان يقبل به تحت عنوان الحرية التى تنتظم البلد لكن يجب ان لايغفل انصار الحكومة ان هذه الحرية تتيح للجميع ان يعبروا عن ارائهم وينظموا المواكب ويخرجوا فى الاحتجاجات ضد مايرونه غير متسق مع مواقفهم وليس لاى جهة ان تمنعهم والا خالفت قواعد اللعبة الديموقراطية وكانت فى صف المستبدين الدكتاتوريين.

وفى الاسبوع الماضى خرج مناوئو الحكومة فى مدينة الفولة بولاية غرب كردفان وهم ينادون بسقوط حمدوك ويطالبونه بالرحيل بل ويصفونه بالكذب ويتساءلون اين الخبز واين الوقود وهى اسئلة منطقية وعلى انصار الحكومة تحمل التمرين الديموقراطى الساخن وان يكونوا بمستوى المسؤولية والشعارات التى تبنوها.