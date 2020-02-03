قطر تستغل المساعدات في تخريب السودان وليبيا

الإثنين 3 فبراير 2020

كشفت تقارير إعلامية عن إستخدام الدولة للمساعدات الإنسانية كستار لتمرير أعمالها المشبوهة.



وبحسب التقارير تهدف الإمارة الخليجية في الآونة الأخيرة إلى زعزعة الاستقرار في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير أبريل الماضي، وتسلم المجلس العسكري مقاليد الحكم في البلاد، والذي أعلن رئيسه عبدالفتاح البرهان في أول زيارة له خارج البلاد أن الخرطوم لن تنتهج أي سياسات تخرج عن إلإجماع العربي، خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

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وأرسلت الدوحة مساعدات طبية للسودان، إلا أن سلطات الخرطوم اكتشفت أنها شحنة أسلحة قطرية في دارفور، خلال شهر يناير الجاري وهو الأمر الذي ووجه باستياء كبير في الأوساط السودانية.

وذكرت صحيفة "السودان اليوم" في تقرير لها أن "قوات الدعم السريع السودانية ضبطت شحنة أسلحة ضخمه بمنطقة شمال دارفور وتحتوي علي عدد كبير جدا من الاسلحة الالية والنصف آلية بالاضافة إلي كم كبير جدا من الذخيرة وبالتحري تم الكشف عن مسار الشحنة".

وتبين أن الشحنة ما هي إلا دعم مادي للمليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، ليتكشف الدعم القطري للدور التركي التخريبي في ليبيا، بعد توقيع مذكرتي التفاهم مع حكومة الوفاق اواخر العام الماضي 2019.