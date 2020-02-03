قرار مفاجئ من محكمة جنايات الكويت بشأن قضية “ضيافة الداخلية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت محكمة الجنايات في دولة الكويت، قرارا مفاجئا بحق جميع المتهمين المخلى سبيلهم في قضية ضيافة الداخلية.

وبحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، أمرت محكمة الجنايات مساء أمس بحجز جميع المتهمين المخلى سبيلهم سابقا في قضية ضيافة الداخلية وعددهم 9 متهمين، بينهم وكيلا الداخلية السابقان للشؤون الإدارية والمالية.

وتتضمن القضية أيضا مسؤولي عدد من الفنادق وموظفين في وزارتي الداخلية والمالية حيث تم إيداعهم القفص، وقررت حجز القضية للحكم بجلسة 19 أبريل/نيسان المقبل.

ويأتي قرار المحكمة بعد انتهاء جلسات المرافعة التي بدأت صباحا، وانتهت في وقت متأخر مساء أمس.

والمتهمون التسعة هم، أحمد الخليفة الصباح – وليد الصانع – غصون الخالد – أحمد الخالد – إقبال الخلفان – محمد طارق الكاظمي – عبير معرفي – محمد علي الكاظمي – ماهر البغلي.

وأضافت الصحيفة أن، الشيخ أحمد الخليفة وغصون الخالد نقلا بالإسعاف من قصر العدل إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية.

وكشفت المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي، عن الأرقام التي تم تداولها في القضية، إذ كانت مدة المحاكمة سنة بدأت من 3 فبراير/شباط أول جلسة إلى 2 فبراير 2020، وعدد الجلسات 21 جلسة.

وتضمنت الجلسات أولا توجيه الاتهام وفض الأحراز ومواجهة المتهمين بالأحراز وسماع مرافعة النيابة والمدعي بالحق المدني، وسماع دفاع المتهمين وسماع شهادة الشهود وتصوير ما يقارب الـ 7 آلاف ورقة والأحراز ما يقارب 3 آلاف ورقة، وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى إلى 19 أبريل/نيسان المقبل وأمرت المحكمة بإلقاء القبض علي جميع المتهمين، وفقا للصحيفة.