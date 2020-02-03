هدى عربي: سعيدة بـ(قمر دورين)

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قالت الفنانة هدى عربي إن سعادتها لا توصف بإختيار الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي لها للمشاركة في حفل تكريمه، الذي أقامه له منتدى مركز دال الثقافي.
وأضافت في منشور على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن سعادتها زادت بعد إشادة الموسيقار محمد الأمين، والأستاذة آمال النور بها وتفاعل الجمهور الذي وصفته بالجميل.
وكانت هدى بحسب صحيفة آخر لحظة، قد قدمت خلال الحفل أغنية الكابلي الشهيرة (قمر دورين).
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