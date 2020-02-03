توقعات بعودة خط البترول المُعطل في غضون أيام

الخليج 365 :

توقعت مصادر بمصفاة الخرطوم عودة خط البترول الناقل المعطل بولاية شمال كردفان في غضون الأيام المقبلة، فيما أعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن وضع الترتيبات اللازمة لمعالجة العطب الذي أدى إلى تعطل خط هجليج الناقل للنفط بسبب عطل أجهزة التسخين لمعالجة اللزوجة ما أدت إلى توقف تدفق الخام القادم من حقل هجليج بولاية غرب كردفان وحقول دولة جنوب السودان.

وكشفت المصادر لـ “باج نيوز” إن فريق عمل يباشر عطل الخط شمال مدينة الأبيض وحتى شمال منطقة (كركراية) بجنوب كردفان، وقالت إن الخط سيعالج بصورة جذرية في وقت قريب.

وكانت مصادر مُطلعة أكدت لـ(باج نيوز) أن خط البترول الناقل تعطل بسبب تجمد الأنابيب الناقلة في منطقتي “كركراية” جنوب كردفان و”أم سيالة” شمال كردفان.

وأوضحت المصادر أن معالجة الأنابيب قد تأخذ وقتاً، وأشارت إلى أن تداعيات المسألة ستنعكس سلباً في عدم تدفق البترول إلى شمال السودان وجنوب السودان.

من جانبه أكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد أن الفرق الفنية تعمل على مدار اليوم لإصلاح العطب، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع التدابير اللازمة لتلافى أي اثار سالبة لإمداد المصفاة.

وأوضح أن العطل طال الخط الناقل للخام من مربعات 1،2 ،4 التابعة لشركة (تو بي)

ويمد هذا الخط مصفاة الخرطوم من منطقة هجليج بولاية جنوب كردفان.

وأشار إلى أن عطلا أصاب الوحدات الخاصة بتسخين الخام ما أدى إلى تكون ماده “شمعية” في جدار الأنبوب أعاقت مرور النفط الخام.

وقال إن الوزارة اتخذت كافة التدابير الكفيلة بإعادة تشغيل الخط وضمان استمرار عمل المصفاة التي قال إنها تعمل حاليا بشكل طبيعي .