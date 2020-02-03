حسن شيخ إدريس يعد بمعالجة قضية إيقاف طلابي الشحن بالميناء

الخليج 365 : وعد عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن محمد شيخ إدريس لدى لقائه بالقصر الجمهوري ( الأحد 2 فبراير 2020 م ) وفد أعيان مدينة سواكن وممثلي عمال الشحن والتفريغ وشركات النقل بتذليل كافة العقبات التي تواجه العمل بالميناء ومعالجة قضية إيقاف طلابي الشحن مع الجهات ذات الصلة. ومن ناحيته أوضح عمدة سواكن محمود الأمين أرتيقا في تصريح صحفي عقب اللقاء أن قرار إيقاف طبالي شحن البضائع الصادر من إدارة الجمارك يؤثر سلبا على حياة المواطن ومعاش الأسر باعتبارها تمثل مصدر الدخل الرئيسي لمجتمع سواكن والمناطق المجاورة. وطالب العمدة بإيقاف القرار نهائيا أو منح مهلة للعمل بالطبالي حتى يتم انشاء الحاويات.

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