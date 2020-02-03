عودة ازمة الوقود في الخرطوم وتكدس السيارات امام المحطات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عادت مرة أخرى، أزمة الوقود والجازولين بولاية الخرطوم، مرة أخرى، عقب إختفائها غضون الأيام الماضية.

وماتزال الأزمات تحاصر حكومة الفترة الإنتقالية،من بينها أزمة المواصلات بجانب ندرة الخبز، وإنعدامه في بعض الأماكن، ويلقى مسؤولي الحكومة باللائمة على رموز النظام البائد، ويتهمونهم بالوقوف وراء الأزمات المتلاحقة.

ووفقاً لمتابعات “صوت الهامش” فقد تجددت أزمة الوقود، التي تشمل الجازولين والبنزين مرة أخرى، ورصد مراسل “صوت الهامش” تكدس مئات السيارات أمام طلمبات الوقود، .

ويرجع عاملون في محطات الوقود الأزمة الجديدة إلي ما أسموهم الصيانة الدورية لمصفاة الجيلي، بجانب نفاد المخزون القادم من خارج البلاد ،وفي الأثناء تفاقمت أزمة المواصلات وإنعدمت السيارات في مواقف النقل خاصة في أوقات الزروة.

ورغم سقوط النظام البائد، بثورة شعبية إلا أن الجنيه السوداني، توالي في الإنهيار، وفشلت الحكومة وضع حد للإنحدار المتواصل العملة الوطنية، ويعاني السودان منذ سنوات ، من أزمة إقتصادية طاحنة، وإنهيار العملة الوطنية بجانب ارتفاع التضخم .

وتسببت الأوضاع الاقتصاد وغلاء المعيشة إلي تفجر إحتجاجات شعبية إنطلقت خواتيم العام الماضي، أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير من سدة الحكم، بعد إحتجاجات إستمرت قرابة الأربعة أشهر.