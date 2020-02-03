قفزة جديدة لأسعار الدولار في سوق العملات الأجنبية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تصاعدت أسعار العملات الأجنبية امام الجنيه السوداني في تداولات السوق الموازي. وطبقا لمتعاملين فإن سعر البيع للدولار سجل (100) جنيهاً مقارنة بـ (99) جنيهاً ليوم الاحد. وتم تداول الريال السعودي بـ (26) جنيهاً. والدرهم الإماراتي (26.5) جنيهاً. ووصل اليورو إلى (108) جنيهات. وقال أحد المتعاملين أن هناك زيادة كبيره في الطلب على العملات الأجنبية خاصة من قبل كبار التجار والمستوردين إلى جانب أغراض السفر والعلاج بالخارج. وأرجع متعاملون ارتفاع أسعار العملات إلى زيادة الطلب وارتفاع حجم المضاربات من قبل التجار إلى جانب لجوء البعض لحفظ مدخراتهم كعملات أجنبية تخوفاً من تدني أسعار الجنيه إلى مستويات أقل مما هي عليه حالياً. المادة السابقة حمدوك يجري مباحثات ثنائية مع الرئيس الجيبوتي المقالة القادمة عودة ازمة الوقود في الخرطوم وتكدس السيارات امام المحطات

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