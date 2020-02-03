أوضح شهود عيان في حفل زواج احيته الفنانة ميادة قمر الدين ان الاموال التي تم دفعها على طريقة النقطة للفنانة ميادة قمر الدين التي احيت الحفل لا تقل عن اثنين مليار مشيرين الى ان الاموال التي تدفقت على عازف الورغن منعته متابعة العذف لكثرتها. وأضاف المتابعون ان العروس شاركت كذلك في دفع الاموال بالعملة الصعبة بالدولار بعد المشاركة بالعملة المحلية حيث قال احدهم:(العروس بعد ما رشت عليه بالسوداني طلعت من شنطتها حزمة دولارات و شتت ليه في الاورغن غلبو العمل).. موضحا بان جملة المبلغ لا تقل عن 2مليار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : أموال النقطة بالدولار تمنع عازف الفنانة ميادة قمر الدين عن العزف وجملة الاموال المتناثرة تفوق ال 2 مليار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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