الخارجية السودانية: لا توجد إصابات بفيروس كورونا وسط الجاليات في الصين

الأحد 2 فبراير 2020 كتب محمد أمين أكدت وزارة الخارجية السودانية، عدم تسجيل أي إصابات بفايروس كورنا وسط الجالية والطلاب السودانيين بالصين. وقالت في بيان ان بعثاتها في المدن الصينية المختلفة تعمل مع السلطات الصينية لإتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تفاقمت الأزمة لضمان سلامة رعاياها في مدينة (ووهان) بإقليم خووبي. وأضافت ان الخارجية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في جمهورية الصين الشعبية، وتفشي الالتهاب الرئوي بسبب فيروس كورونا الجديد، الذي أدى وفاة 304 وإصابة العديد من المواطنين الصينيين في ٣١ مقاطعة صينية. واشادت الخارجية السودانية بجهود الحكومة الصينية للسيطرة على الالتهاب الرئوي بطريقة منفتحة وشفافة وذات كفاءة عالية.





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