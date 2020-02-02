عاجل.. حمدوك في جيبوتي لمدة يومين (اعرف أسباب الزيارة)

الأحد 2 فبراير 2020 كتب محمد أمين وصل رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك اليوم الأحد، إلى جمهورية جيبوتي في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة الرئيس إسماعيل عمر قيلي. وكان في استقباله بمطار جيبوتي الدولي نظيره رئيس الوزراء الجيبوتي عبدالقادر كامل محمد، وعدد من المسؤولين بالدولة، وسفير السودان لدى جيبوتى حمزة الأمين. ويرافق، حمدوك كل من وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق ركن جمال الدين عبدالمجيد.





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