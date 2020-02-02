الأحد 2 فبراير 2020 كتب محمد أمين تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم (الاحد) اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو، لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.





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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الإدارة الأمريكية تدعو البرهان إلى زيارة واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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