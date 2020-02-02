تشكيل لجنة لإزالة التمكين بوزارة المالية

الأحد 2 فبراير 2020 كتب محمد أمين أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي،ابراهيم البدوي اليوم (الاحد) قرارا وزاريا، بتشكيل لجنة تفكيك النظام وإزالة التمكين داخل الوزارة وكافة الوحدات التابعة لها. ويترأس اللجنة عضو لجنة التفكيك، القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، احمد وربيع، وإشراف الوزير. واستند القرار إلى قانون تفكيك نظام (الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م) وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩.





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