المبعوث الأمريكي يدعو إلى الإسراع بتحقيق السلام

الأحد 2 فبراير 2020

جددت الولايات المتحدة دعمها لتحقيق السلام في أسرع وقت، مشيدة بتوقيع الاتفاق الإطارئ بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية، بقيادة مالك عقار. والتقى المبعوث الامريكي الخاص للسودان، دونالد بوث، اليوم(السبت) بجوبا وفد من الحركة الشعبية، برئاسة نائب الرئيس ياسر عرمان. وقال المتحدث باسم الشعبية، بدر الدين موسى، ان المبعوث ناقش مع وفد الحركة ضرورة التعجيل باتفاق سلام نهائي. وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق لتفاصيل الترتيبات السياسية والامنية المتبقية ، والعمل المشترك بين اطراف الجبهة الثورية. و أكد على ضرورة تعزيز روح الشّراكة بين وفْدي التفاوض من الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية ، وامكانية التّنسيق بين طرفيْ الحركة الشعبية . وجددت الحركة الشعبية استعدادها التّام للوصول الى سلام نهائي واستكمال الثورة، وستبذل كل جهد لتعزيز روح الشراكة واصلاح العلاقات بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير. وضم وفد الحركة الامين العام اسماعيل خميس، ورئيس هيئة الاركان الجنرال احمد العمدة.

