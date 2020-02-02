وزير الخارجية الامريكية يدعو البرهان الي زيارة واشنطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، دعوة من وزير الخارجية الأمريكي لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية. وأعلن إعلام المجلس السيادي الانتقالي في منشور على صفحة المجلس بـالفيسبوك اليوم ، أن البرهان تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية. جريدة التيار

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