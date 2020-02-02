عبدالله النفيسي يُبطل كيد الإمارات وهذا ما قررته محكمة الجنايات بحقه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عد الجدل الواسع الذي أثاره قرار ضبط وإحضار السياسي وعضو البرلمان السابق الدكتور عبدالله النفيسي بتهمة إساءته للإمارات، ألغت المحكمة قرار الضبط والإحضار بحق النفيسي الذي أزعجت تصريحاته عيال زايد بشدة.

محامي “النفيسي” عادل عبد الهادي قال في تصريحات لصحيفة القبس، «نشكر القضاء على قبول الطلب، وتم تحديد جلسة 8 مارس المقبل للمرافعة، وسنقدم دفوعنا في القضية وسنطالب ببراءة النفيسي».

وقال الدكتور عبدالله النفيسي في تغريدة رصدتها “وطن”، ” بلغني من الأخ عادل العبدالهادي المحامي أنه قد تمّ تحديد جلسة النظر في قضيتي يوم الأحد 8/3/2020 الساعة 12:30 ظهراً ،. الدور الرابع قاعه 17 “.

بلغني من الأخ عادل العبدالهادي المحامي أنه قد تمّ تحديد جلسة النظر في قضيتي يوم الأحد 8/3/2020 الساعه 12:30 ظهراً ،. الدور الرابع قاعه 17 .

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت، في قت سابق، أمراً بضبط وإحضار بحق النائب السابق د. عبدالله النفيسي، في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية، والتي سجلت بتاريخ 2019/9/12 بدائرة جنايات أمن الدولة.

وكان المكتب الخاص للدكتور النفيسي أصدر بياناً، أكد فيه أن النفيسي لم يتسلم أي إشعار بالقضية المذكورة حتى تاريخ صدور القرار في 5 يناير 2020.

وكان النفيسي اكد “استعداده للمثول أمام القضاء في الوقت الذي تحدده المحكمة، وذلك على خلفية القضية المرفوعة ضده بشأن “الإساءة للإمارات”.

وقال النفيسي في بيان عبر حسابه على تويتر إنه تلقى في 5 ينايرالماضي قرار ضبط وإحضار ومنع من السفر على خلفية القضية التي رفعتها وزارة الخارجية الكويتية ضده، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي إشعار للقضية خلال الفترة التي سبقت الإجراء القضائي الأخير.

والخميس [16 يناير2020] قال المحامي الكويتي عادل عبد الهادي إن موكله الأكاديمي والمفكر عبد الله النفيسي تلقى تهديدا بالقتل بزرع عبوة ناسفة في سيارته.

وأضاف عبد الهادي -في بيان نشره على تويتر- أنه تم إخطار الجهات الأمنية المختصة لتأمين وضمان سلامة حياة موكله.

وأرفق المحامي في بيانه صورة من الشكوى المقدمة للنائب العام بشأن التحذير الذي ورد عن وجود محاولة لاغتيال الدكتور النفيسي.

وحسب البيان، فقد وصل التحذير عبر رسالة إلكترونية إلى موقع صحيفة القبس الكويتية التي تعد حلقات برنامج “الصندوق الأسود”، الذي شارك فيه النفيسي بعدة حلقات مؤخرا.