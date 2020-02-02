شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن والي ولاية الجزيرة المُكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير، عزم الولاية على إكمال مشاريع المسالخ الحديثه بالجزيرة ودعم كافة الإستثمارات الجادة لخلق فرص عمل وإحداث نهضة إقتصادية وتنموية. والتقى حنان اليوم “الأحد” وفدا من وزارة الثروة الحيوانية برئاسة مستشار الوزارة الدكتور محمد يوسف عبد الله، وناقش الاجتماع إكمال مشاريع المسالخ الحديثه بالولاية. من جانبه أكد يوسف أن قيام مسلخ الأنعام الحلال بمنطقة “الجدائد” بمحلية الكاملين بتكلفة 120 مليون دولار سيعزز توجهات الدولة تجاه سياسية الصادر، وقطع بأن المسلخ يُعد من المشاريع الإستثمارية الكبري والرائدة التي ستعود بالنفع للوطن والمواطن لإحداث نقلة نوعية في صادر الحيوان السوداني بإستخدام أحدث التقانات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (الثروة الحيوانية) تُعلن عن مسلخ بولاية الجزيرة بتكلفة (120) مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.