إيران وتركيا تؤكدان ضرورة معارضة العالم الإسلامي لخطة “بيع فلسطين”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكدت طهران وأنقرة، اليوم الأحد، ضرورة معارضة العالم الإسلامي لخطة الولايات المتحدة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

طهران – سبوتنيك. وذكر بيان للخارجية الإيرانية أن “وزيرا خارجية إيران وتركيا [محمد جواد ظريف ومولود تشاووش أوغلو] بحثا، خلال اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة في العالم الإسلامي، وخاصة قضية فلسطين المحتلة، وما سميّ بـ “صفقة القرن”.

وأكد ظريف وأوغلو على “ضرورة أن يعارض العالم الإسلامي بشدة بيع فلسطين”، وفقا للبيان. المادة السابقة (500) ألف من القصر الجمهوري لكل نادٍ بالممتاز المقالة القادمة (الثروة الحيوانية) تُعلن عن مسلخ بولاية الجزيرة بتكلفة (120) مليون دولار

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