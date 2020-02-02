(500) ألف من القصر الجمهوري لكل نادٍ بالممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تتسلم أندية الدوري الممتاز، القسط الثاني من دعم القصر الجمهوري عند الساعة الثانية من ظهر الأحد 2 فبراير 2020م، والذي يقدمه الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو (حميدتي). وذلك بحسب سونا

وكانت الأندية قد تسلمت القسط الأول في خواتيم الموسم الماضي قبل انطلاقة دوري مجموعة التحدي والنخبة.

ويبلغ دعم القصر الجمهور مليار جنيه لكل نادٍ، تسلمت الأندية (500) ألف جنيه، في القسط الأول، وستتسلم مثله ظهر الأحد، هذا ويشيد الاتحاد السوداني لكرة القدم بتعاون القصر الجمهوري مع برامج كرة القدم ودعمه المتواصل عبر المنتخبات والأندية، وقريباً على مستوى البنى التحتية في تجسيد العلاقة الوطيدة والرعاية الرشيدة ما بين الحكومة والاتحاد الرياضي إحقاقاً لأحد أهم موجهات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو إنشاء علاقة جيدة ما بين الاتحادات والحكومات في بلدانها لإنجاح الأهداف المنشودة من منشط كرة القدم بالمستوى المطلوب وتماشياً مع التطور الاحترافي المطلوب، والذي لا يتأتى إلا بالعلاقة التكاملية ما بين المؤسسة الحكومية والأخرى الأهلية الرياضية الكروية .