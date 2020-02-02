عبد الغني : من حق الأهلي إعتباره فائزاً على الهلال

الخليج 365 :

أكد لاعب الأهلي المصري السابق، مجدي عبد الغني أن “من حق الفريق المطالبة باعتباره فائزاً على الهلال”.

ورأى أن الفريق حقق أهم أمر في مواجهة الهلال السوداني، بعد أن حسم تأهله للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل بهدف لمثله.

وقال عبد الغني، في تصريحات صحفية: بحسب صحيفة مصادر “أحداث الشغب والأجواء التي شهدتها مواجهة الهلال أثرت بشكل كبير على الحالة الفنية للفريقين”.

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وأضاف: “الأهلي لديه كل الحق في تقديم احتجاج للاتحاد الأفريقي، للمطالبة بتطبيق لائحة اعتباره فائزاً في اللقاء، وتصدر المجموعة ولكن لا أعلم كيف سيتعامل الكاف مع هذا الملف”.

وأوضح في رده على سؤال عن منافس الأهلي المتوقع في الدور ربع النهائي “الفريق الذي يبحث عن اللقب، لن يفرق معه مواجهة أي منافس، كما أن المستويات قريبة جداً بين صن داونز ومازيمبي والترجي”.

وتابع: “حتى لو تقابل الأهلي مع صن داونز فلن يتأثر بنتيجة مواجهتهما بالنسخة الماضية، بالعكس ستكون فرصة كبيرة للرد على الخسارة بخماسية، والثأر من المنافس الذي تسبب في إقصائه”.