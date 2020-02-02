“كاف” ينتظر تقرير الحكم لإنزال عقوبات رادعة على الهلال

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الخليج 365 :
أفاد مصدر نافذ بالاتحاد الإفريقي أن الكاف ينتظر تقرير حكم مباراة الهلال أمام الأهلي التي جرت أمس على ملعب الهلال وتوقفت لعشر دقائق بسبب اقتحام عدد من جماهير الهلال الملعب،
كما حصبت بعض الجماهير الملعب بالحجارة ما قاد لإصابة مدافع الأهلي ياسر إبراهيم.
وذكر المصدر الموثوق بحسب صحيفة اليوم التالي أن تقرير الحكم سيحدد شكل العقوبة فقط، ذلك أن ممثل السودان لا محالة سيتعرض للعقوبة على حد قوله. وتابع حال ورد في تقرير الحكم أنه اضطر لإكمال المباراة حرصاً على سلامة طاقم التحكيم واللاعبين فإن العقوبة المنتظرة ستكون إبعاد الهلال وإلغاء نتائجه مؤكدة قياساً على سابقة وفاق سطيف في نسخة ماضية، فيما ستكون العقوبات مالية أو إقامة بعض مباريات الفريق خارج ملعبه بحسب تقرير الحكم.
وواجه الهلال ضيفه الأهلي المصري أمس السبت لحساب الجولة الخامسة لمجموعات دور الستة عشر وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل. وودع الأزرق البطولة وتأهل الأهلي ثانياً خلف النجم الساحلي التونسي.
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