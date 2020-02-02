بعثة المريخ تصل كادوقلي بعد رحلة شاقة وإبعاد ريشموند يثير التساؤلات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
وصلت إلى مدينة كادوقلي في الثالثة من عصر اليوم الأحد بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي المريخ، بحسب صحيفة اليوم التالى لمواجهة الهلال كادوقلي عصر الثلاثاء لحساب الجولة الأولى من الدورة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، وحظيت البعثة باستقبال كبير من جانب قيادات العمل الرسمي والشعبي بالولاية، وحلت بعثة الأحمر بفندق نوياتيا السلام، ورافق طاقم الجهازالفني 20 لاعباً وسيؤدي الفريق مرانه الختامي صباح غد للمواجهة الصعبة التي ستقام عصر الثلاثاء على ملعب مورتا.
وأثار غياب الغاني ريشموند التساؤلات ذلك أن اللاعب لا يعاني من الإصابة ولم يرافق البعثة ما يفتح الباب أمام مشكلة حقيقية في تسجيله وعدم قدرة المجلس على حل مشكلته مع ناديه السابق الخرطوم الوطني.
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