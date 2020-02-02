بالضربة القاضية… الجيش السوري يصد أكبر هجوم معاكس لجبهة”النصرة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهد محور “جمعية الزهراء” غرب حلب معركة كبيرة تمكن الجيش السوري من خلالها من صد هجوم كبير للمجموعات المسلحة استخدمت فيه العربات المفخخة وقتل فيه العشرات من المسلحين.

وأفادت وكالة “سانا”، أن “وحدات الجيش العربي السوري تصدت لهجوم إرهابي بـ 4 عربات مفخخة ودمرتها قبل وصولها إلى أهدافها على أطراف حي جمعية الزهراء غرب مدينة حلب”.

وذكرت الوكالة أن المفخخات الأربع كان يقودها إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، وتم تدميرها على مشارف حي جمعية الزهراء.

وذكرت صفحات أن هذا الهجوم يعتبر أكبر هجوم للنصرة على حلب منذ سنوات، استخدمت فيه آلاف المقاتلين بمحاولة منها لدخول مدينة حلب وتحقيق اختراق في المحاور بعد التقدم الكبير الذي حققه الجيش السوري في ريف إدلب في الأيام الماضية، وأشارت إلى أن الهجوم فشل كليا وقتل فيه العشرات من مقاتلي النصرة.

وكتب الإعلامي حسام عباس على صفحته على “فيسبوك”، أن “النصرة” أطلقت “مجموعات “العصائب الحمراء” في العملية التي انطلقت بأربع مفخخات، والهدف كان إحداث انفجارات تدمر خطوط الدفاع الأولى للجيش ثم يدخلون جمعية الزهراء وبعدها يدخلون أحياء حلب”.

وأشار إلى أن الجيش السوري فاجأ المجموعات المهاجمة وقلب الطاولة ونسف كل المفخخات، ودارت اشتباكات عنيفة والتحام مباشر وتم قتل كل المسلحين المهاجمين.

ويحقق الجيش السوري تقدما في ريف حلب الجنوبي الغربي على محور خان طومان وصوامع الحبوب. ولفتت الوكالة إلى أن وحدات الجيش تصدت الليلة الماضية لهجوم شنه الإرهابيون باتجاه نقاط الجيش وأوقعت أفراد المجموعات الإرهابية المهاجمة بين قتيل ومصاب وأسرت عددا منهم.

وكانت وحدات من الجيش السوري، تابعت أمس السبت، عملياتها العسكرية بريف ادلب الجنوبي الشرقي، مركزة اهتمامها على توسيع تطاق سيطرتها عند الأطراف الجنوبية الشرقية والغربية لمدينة “سراقب” الاستراتيجية، تمهيدا لاقتحامها عبر جبهة عريضة من بوابتها الجنوبية الواسعة.