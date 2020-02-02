تدشين تطبيق جديد لخدمات المزارعين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشفت شركة FAI العالمية للتكنولوجيا المحدودة عن بدء تدشين أول تطبيق زراعي من نوعه في السودان والشرق الأوسط، (تطبيق المزارع) والموجود حالياً على (متجر جوجل بلاي).
وقال مدير عام الشركة موسى عبد الحميد إبراهيم طبق بحسب صحيفة آخر لحظة، إن التطبيق يقوم بتوصيل كل متطلبات المزارعين إليهم في أماكنهم من خلال خدمة الطلب (أونلاين) و(التوصيل المباشر).
كما أعلن طبق عن بدء تلقي طلبات شركات مزودي الخدمة من (شركات التقاوي والسمك والكيماويات والآلات الزراعية) من خلال الخط الساخن 6959.
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