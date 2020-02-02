تصاعد جديد للدولار بالأسواق الموازية للعملات الأجنبية

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الخليج 365 :
تصاعدت أسعار بيع الدولار في تداولات بداية الأسبوع “الأحد”، بالأسواق الموازية للعملات، وسط إقبال شديد على الشراء وشح في المعروض.
وقال متعاملون مع الأسواق الموازية إن “هنالك حالة من الارتفاع المتواصل في أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية بأسواق العملات”.
وأوضح عدد منهم لـ(باج نيوز) اليوم “الأحد”، أن أسعار بيع الدولار إرتفعت إلى (99.20) جنيه مقارنة بـ(98) جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي.
وأشاروا إلى أن أسعار الشراء ارتفعت هي الأخرى إلى (98) جنيهاً مقابل (97) جنيهاً.
وأكدوا إرتفاع أسعار بيع وشراء الدرهم الإماراتي إلى (27.700) و(27) جنيهاً للبيع والشراء على التوالي.
وبرروا حالة الارتفاع المستمر لتنامي الطلب على شراء العملات من الأسواق الأجنبية من جهات مختلفة.
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