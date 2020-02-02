أزمة جازولين بولاية البحر الأحمر وتوقف عدد كبير من الشاحنات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ضربت ازمة جازولين حادة حاضرة ولاية البحر الاحمر بورتسودان، واصطفت مئات الشاحنات امام محطات الوقود بحثاً عن الخدمة.

وابلغت مصادر مطلعة (باج نيوز) اليوم “الاحد”، بتعطل شاحنات القمح لجميع الشركات لنقل القمح من الميناء لبقية الولايات.

وحذرت من مغبة استمرار الازمة لعدة ايام مما يساهم في زيادة حجة اختناقات الخبز بالولايات.

واوضحو ان بعض الشاحنات تقف في محطات الوقود منذ ٧ ايام.

وكشفوا عن وصول عدد من تناكر الجاز الى بعض المحطات اليوم الا انهم اكدوا على انها لن تستطيع تحقيق انفراج في الازمة. المادة السابقة إستقرار أسعار الخضروات والفواكه باسواق الخرطوم المقالة القادمة تصاعد جديد للدولار بالأسواق الموازية للعملات الأجنبية

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