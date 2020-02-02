امهال الأجانب المخالفين شهراً لتوفيق أوضاعهم

الخليج 365: دعت وزارة الداخلية الأجانب الموجودين بالبلاد بصفة غير قانونية، للتقيد بتوفيق أوضاعهم خلال الفترة من الثاني من فبراير الحالي وحتى نهاية الشهر.

وطبقًا لتغريدة على حساب الوزارة بـ(تويتر)، سيتم التعامل بعدها وفقاً للقوانين السارية بالبلاد.

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