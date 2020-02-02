غازي صلاح الدين يقلل من انتقادات تجمع المهنيين السودانيين للقائه بحمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﻛﺸﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺩ .ﻏﺎﺯﻱ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﻧﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺩ . ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ. ﻭﻗﺎﻝ “ﺍﻧﺎ ﻣﻦ ﻁﻠﺐ ﻟﻘﺎء ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﺟﺎءﺕ ﺯﻳﺎﺭﺗﻲ ﻟﻪ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﻲ ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ” . Advertisements ﻭﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎء، ﻭﻗﺎﻝ ﻏﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻟﻢ ﺍﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺘﻠﻜﻬﺎ ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺸﻮﺵ ﻓﻬﺬﺍ ﺧﻴﺎﺭﻩ« ، ﻭﺳﺨﺮﻣﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻪ ﺑﺤﻤﺪﻭﻙ ﺑﺎﻟﻤﺨﺰﻱ . ﻭﺃﺭﺩﻑ »ﺩﻳﻞﻋﺸﺎﻥ ﺍﺗﺬﻛﺮﻫﻢ ﺍﻻ ﺍﺳﺘﺮﺟﻊ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﻻﻭﻳﻬﺎ ﻣﻼﻭﺓ« ﻭﻧﻔﻰ ﻏﺎﺯﻱ ﻣﺎﺃﺛﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ. ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺄﻥ ﺁﺧﺮﻟﻘﺎء ﺗﻢ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺐ ﺗﻨﺤﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻮﺽﺍﺑﻨﻌﻮﻑ ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻛﺎﻥ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﺣﺪﺙ ﻭﻣﺎﺳﻴﺤﺪﺙﻭﻟﺨﻮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ . المادة السابقة استجابة الجبهة الثورية لدعوات الحرية والتّغيير لمناقشة الخلافات المقالة القادمة امهال الأجانب المخالفين شهراً لتوفيق أوضاعهم

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