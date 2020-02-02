لجنة لتوزيع الدعم الحكومي للجامعات

التاريخ: 02-فبراير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة أصدرت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور انتصار صغيرون، قراراً بتكوين لجنة فنية لوضع معايير وأسس لتوزيع الدعم الحكومي، ودراسة طلبات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. Advertisements وقررت الوزيرة بحسب صحيفة مصادر إسناد رئاسة اللجنة لوكيل الوزارة البروفيسور سامي محمد شريف، وعضوية آخرين من الجهات المختصة والأساتذة العاملين في حقل التعليم العالي. ونص القرار، على إجازة وتوزيع أموال البحث العلمي وفق توصية مجلس البحث العلمي، وشدد على ضرورة وضع أسس ومعايير لمتابعة صرف أموال الدعم الحكومي بمؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات غير الحكومية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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