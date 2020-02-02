وصول مدرب المنتخب الوطنى الفرنسى للخرطوم

التاريخ: 02-فبراير-2020
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وصل الخرطوم، اليوم “الأحد”، المدرب الفرنسي هوبيرت فيلود، بغية توقيع عقد مع الاتحاد السوداني لكرة القدم؛ لتدريب صقور الجديان.
وينتظر أن يبرم فيلود، بحسب صحيفة مصادر اتفاقاً مع الاتحاد العام للكرة في غضون اليومين المقبلين، خلفاً للكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش.
واستقبل الاتحاد قبل أيام المدرب الفرنسي منير لو حباب “الجزائري الأصل”، للإشراف على تدريب المنتخبات السنية، بجانب وصول الجزائري الأصل “الألماني الجنسية” آيت عبدالملك، للعمل محاضراً بالإدارة الفنية في الاتحاد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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