الأهلي المصري يطالب الإتحاد الأفريقي بطلب غريب (لعبنا في ثكنة عسكرية) !

أبدى مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ غضبه من الأحداث التي شهدتها مباراة الهلال السوداني بعد توقف اللقاء بسبب شغب الجماهير، وطالب بالحصول على نقاط المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة، عقب التعادل الإيجابي مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت أمس السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية في ساعة مبكرة من صباح الأحد “يجب أن تطبق لائحة الاتحاد الأفريقي حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى في المستقبل.. اللائحة تنص على إلغاء اللقاء في حالة حدوث شغب، وإجبار الحكم على توقيف المباراة واحتساب النتيجة للفريق الضيف، وننتظر قرار الاتحاد الأفريقي، وسوف يكون هناك تحرك من قبل إدارة النادي”.

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وبحسب موقع (الجزيرة نت) أضاف “كنا نخوض المباراة متخوفين، والحمد لله على الأداء والروح العالية، وأجواء المباراة كانت صعبة، كنا نلعب في ثكنة عسكرية وليست أجواء رياضية”.

وتوقفت المباراة في الشوط الثاني مرتين لمدة زادت على عشر دقائق، بسبب إلقاء الجماهير بعض المقذوفات على الملعب، كما اقتحم مشجعون أرضية الملعب مما دفع قوات الأمن السودانية للتدخل للسيطرة على الموقف قبل استئناف المباراة.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)