شوقي عبد العزيز يطالب برحيل الكاردينال لهذا السبب!

طالب المدرب شوقي عبد العزيز، رئيس الهلال أشرف الكاردينال بالرحيل الفوري، في أول رد فعل، بعد وداع الفريق لدوري أبطال إفريقيا مساء “السبت”، بالتعادل أمام الأهلي المصري.

وقال شوقي لـ صحيفة (مصادر):”على رئيس الهلال الرحيل وترك النادي للذين يفهمون في العمل الرياضي”، مؤكداً أن الكاردينال ليس جدير بتولي منصب رئاسة هذا النادي العريق ولا يمتلك الخبرة لإدارة نادٍ بقامه الهلال”.

وأضاف: “الهلال مؤسسة رياضية شامخة، وله سجل ناصع في إفريقيا والمنطقة العربية، ولا نسمح أن يسيطر عليه أصحاب المال دون الفكر الكروي”.

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ورأى كابتن الهلال السابق، أن السياسة التي يدير بها الكاردينال النادي لا ننتظر منها أي انجاز”، وأضاف:”المال ليس كل شيء في إدارة الأندية”.

وأوضح شوقي، أن الهلال أضاع فرصة التأهل، بسبب الشحن الزائد من الإعلام والهجوم غير المبرر على التحكيم قبل المباراة، مما تسبب في إبعاد اللاعبين عن أجواء اللقاء.

وأكد عبد العزيز، أن الحكم المغربي كان جيّداً، وتغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء في وجه أحد لاعبي الهلال، بسبب التهور في إحدى الحالات”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)