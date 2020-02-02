شاهد بالفيديو :شغب جماهير الهلال أمام الأهلي المصري ودخول قوات الجيش والشرطة!

التاريخ: 02-فبراير-2020
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قامت جماهير الهلال بإلقاء زجاجات المياه ومقاعد المدرجات على أرضية ملعب المباراة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
واعترضت الجماهير على احتساب ضربة مرمى لصالح الأهلي في كرة ظنوها ضربة ركنية للهلال، ليوقف الحكم المباراة في الدقيقة 74 من أحداثها.
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 وموقع (الجزيرة نت) قام عدد من جماهير الهلال بمحاولة اقتحام الملعب بعد إلقاء الزجاجات الفارغة، في محاولة غير ناجحة من أجل الاعتداء على حكم المباراة.
وتولى الأمن الحاضر بكثافة في ملعب المباراة التعامل السلمي مع الأفراد الذين حاولوا اقتحام الملعب.
وبعد استمرار الاعتراضات وتكسير مقاعد المدرجات قامت قوات الأمن بحماية الحكم والفريقين في دائرة منتصف الملعب، واستمر ذلك حتى استقرت الأمور وعاد اللعب في الدقيقة 84.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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