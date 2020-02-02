ضبط مخدرات تُقدر قيمتها بـ(14) مليون في الحدود الإثيوبية

التاريخ: 02-فبراير-2020
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ضبطت شعبة استخبارات قيادة الفرقة الثانية مشاة بالقضارف، قطاع أم براكيت، (400) كيلوجرام من مخدر الشاشمندي، تُقدر قيمتها بـ(14) مليون جنيه، مهربة من إحدى دول الجوار، بحوزة اثنين من الأجانب وسوداني.
ودعا والي القضارف المُكلف اللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم، بحسب صحيفة مصادر إلى بذل المزيد من الجهود، ورفع معدﻻت التنسيق مع القوات النظامية الأخرى للقضاء على الأنشطة الإجرامية بالشريط الحدودي التي تهدد أمن واقتصاد البلاد وتسعى للنيل من الشباب عبر المخدرات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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