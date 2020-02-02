مسؤولة تطالب بمنح الصم والبكم رخص قيادة السيارات

طالبت مسؤولة بمعهد الصم والبكم، ومدارس الأمل بأم درمان، مجلس الوزراء، بإصدار توجيه لاستخراج رخص القيادة للراغبين من الصم والبكم.

وشددت الأستاذة بالمعهد، ناهد صلاح، على معالجة المشاكل التي تواجه الصم والبكم، وطالبت بمنح منسوبيهم رخص قيادة المركبات والركشات، أسوة بالدول الأخرى، ووضع ضوابط لهم من شرطة المرور.

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وأشارت ناهد، بحسب صحيفة مصادر خلال زيارة وفد من شرطة المرور لمدارس الأمل بأم درمان، بغية تقديم إرشادات توعوية، إلى معاناة شريحة الصم والبكم في المركبات العامة، ودعت إلى منحهم “حقوقهم المسلوبة” حسب تعبيرها.

في الأثناء، أكدت رئيس فرع الإعلام بشرطة مرور ولاية الخرطوم، الملازم أول سارة سيف الدين، العمل على معالجة المشاكل التي تواجه الصم والبكم.

ودعت سارة، إلى الاهتمام من أعلى الجهات بشريحة الصم والبكم، وتضافر جهود المجتمع لمساعدتهم، باعتبارهم من الشرائح المهمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )