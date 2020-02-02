وزارة التجارة تتراجع عن النظام الإلكتروني للسجلات

التاريخ: 02-فبراير-2020
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علمت صحيفة (مصادر)، أن وزارة الصناعة والتجارة، اضطرت إلى العودة إلى نظام قبول تجديد سجلات المستوردين والمصدرين يدوياً، بدلاً عن الإلكتروني.
وباءت محاولات الوزارة في تسكين مستندات المستوردين والمصدرين في موقع الوزارة الإلكتروني بالفشل، ما أدى إلى امتعاظ العملاء؛ الذين توقفت مصالحهم، جراء الضوابط الجديدة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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