وزارة التجارة تتراجع عن النظام الإلكتروني للسجلات

علمت صحيفة (مصادر)، أن وزارة الصناعة والتجارة، اضطرت إلى العودة إلى نظام قبول تجديد سجلات المستوردين والمصدرين يدوياً، بدلاً عن الإلكتروني.

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وباءت محاولات الوزارة في تسكين مستندات المستوردين والمصدرين في موقع الوزارة الإلكتروني بالفشل، ما أدى إلى امتعاظ العملاء؛ الذين توقفت مصالحهم، جراء الضوابط الجديدة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)