القبض على شبكة تخصصت في سرقة العربات من أمام مول الواحة

تمكنت شعبة عمليات أمدرمان الفدرالية فرعية البستان من توقيف شبكة إجرامية مكونة من (5) متهمين تخصصت في سرقة العربات بالسوق العربي خاصة أمام مول الواحة بالخرطوم.

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وأقر المتهمون في التحري الميداني بحسب صحيفة اليوم التالى بسرقة عدة عربات من ضمنها عربة مدون بشأنها بلاغ سرقة بقسم شرطة الشمالي الخرطوم، وتم تحريز جزء من المعروضات عبارة عن مبلغ مالي قدرة (46) ألف جنيه إضافة إلى خراف تم شراءها من جملة المبلغ البالغ قدره (260) الف جنيه،

وتم تسليم المتهمين والمعروضات المضبوطة إلى القسم الشمالي الخرطوم لتكملة الاجراءات القانونية وبالتحري أتضح أن المتهمين مطلوبين لصالح بلاغ آخر تحت المادة (174) من القانون الجنائي بقسم شرطة الإمام مالك أمبدة، وأتخذت الشرطة كافة الإجراءات القانونية لتقديمهم للعدالة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)