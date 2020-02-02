الداخلية ترتب لإعادة مفصولين إلى الخدمة

علمت (مصادر)، أن وزارة الداخلية، ترتب لإعادة المفصولين إلى الخدمة، وترقيتهم خلال الأيام المقبلة، بحسب توصية لجنة مختصة.

Advertisements

وقال مسؤول، فضل حجب اسمه لـ صحيفة (مصادر)، إن اللجنة المُكلفة بإعادة المفصولين قطعت شوطاً كبيراً في أعمالها، وتوقع أن يتم إرجاعهم للخدمة في غضون الفترة المقبلة، وتسوية أوضاع البعض حسب اللائحة.

وأشار المصدر، إلى تأكيد وزير الداخلية الفريق الطريفي إدريس، أن الشرطة “لن تظلم أي شخص، وأن العمل سيتم عبر النوافذ القانونية عبر اللجان المُكلفة”، مؤكداً متانة العلاقات بين كل قيادات الشرطة من أجل إحلال الأمن للمواطنين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)