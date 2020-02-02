مجلس الوزراء يرفض تكوين نقابة جديدة للصحفيين

قالت مصادر، إن مجلس الوزراء، رفض الموافقة على تغول عدد من الصحفيين لتكوين نقابة بالقفز على النقابة التي تواثق على تكوينها الصحفيين، بعد حل الاتحاد برئاسة الصادق الرزيقي.

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وبحسب مصدر، فإن لجنة تفكيك مؤسسات النظام السابق ترغب وبشدة في تسليم مقر اتحاد الصحفيين “المحلول”، إلى النقابة لجهة تعجيل قيام العملية الانتخابية.

وتوقع المصدر، بحسب صحيفة مصادر عقد اجتماع بين أعضاء النقابة ولجنة مبادرة محجوب محمد صالح، وسكرتارية شبكة الصحفيين لبلورة جملة من الأفكار لمصلحة الصحفيين، وتمسك مصدر مطلع في النقابة المقترحة، بعدم التراجع عن النظام الأساسي الذي أعدوه بعد سقوط نظام عمر البشير.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)