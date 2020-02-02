التاريخ: 02-فبراير-2020 فى : أخبار 281 مشاهدة علمت صحيفة (مصادر)، أن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أنقذ سفر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك لدولة جيبوتي، صباح اليوم “الأحد”. Advertisements وقال مصدر نافذ، إن حميدتي استأجر طائرة خاصة لنقل حمدوك والوفد المرافق له لزيارة جيبوتي، والتي تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين، وتوقيع اتفاقيات بين البلدين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي يستأجر طائرة خاصة لنقل حمدوك لجيبوتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.