أمر قبض في مواجهة محامٍ شهير أدعى شراء ذمم القضاة والنيابة

أصدر وكيل نيابة الخرطوم شرق أمراً بالقبض على محامٍ شهير شرق الخرطوم أدعى أنه بمقدوره شراء ذمم القضاة والنيابة وإنجاح أي قضية يكون طرفاً فيها بالمال.

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وأمر وكيل النيابة بحبس المتهم حال القبض عليه على ذمة البلاغ الذي تقدم به الشاكي الذي كان يخاصمه في قضية أمام محكمة الخرطوم شرق الجزئية، وكانت نقابة المحامين المحلولة قد وافقت على رفع الحصانة عن المحامي المتهم استجابة لخطاب تلقته من وكيل أعلى نيابة الخرطوم شرق في وقت سابق.

وقال الشاكي بحسب صحيفة المجهر، إن القضية ظلت لعام كامل في إجراءات رفع الحصانة والتحري في عهد النظام البائد، وأضاف أنه تلقى عدداً من القرارات المتضاربة في القضايا التي كان خصمه فيها المحامي المتهم وطالب النيابة بإحالته إلى القضاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)