أحمد الصادق يدعم بائعة مناديل

عبر الفنان أحمد الصادق عن دعمه لبائعة مناديل بشارع المك نمر بالخرطوم، وناشد أحمد متابعي صفحته على فيسبوك بمساعدتها، من خلال الشراء منها.
وكتب الصادق على الصفحة (كلنا نشتري من أمنا نصرة بائعة المناديل في شارع المك نمر)، وتمنى أحمد في ختام رسالته أن يرزق الله الحاجة نصرة من رزقه الواسع.
أحمد الصادق بحسب صحيفة آخر لحظة، يخطط لحفل جماهيري كبير بالخرطوم، يجري الترتيب له مع الجهة المنظمة، وسيقدم الصادق في الحفل مجموعة من المفاجآت الفنية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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