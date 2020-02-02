التلفزيون يدشن نفرة (أنفض غبار العهد البائد)

ابتدر العاملون بالتلفزيون القومي أمس نفرة نظافة كبرى داخل حوش التلفزيون، تحت شعار (أنفض غبار العهد البائد)، وشاركت في الحملة أعداد كبيرة من العاملين. كما قام التلفزيون عبر برنامجه “صباحك يا وطن” بحسب صحيفة آخر لحظة، بتغطية جانب من الحملة والنفرة التي دعت لها حكومة ولاية الخرطوم لنظافة الولاية على الهواء مباشرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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