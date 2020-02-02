محمد بشير “الجدي”: (أنا في خطر)

واصل الفنان الشاب محمد بشير (الجدي) ثنائيته الفنية مع الشاعر والملحن أمجد حمزة، عبر أغنية جديدة باسم (يا القطر أنا في خطر)، فرغ من تسجيلها يوم أمس الأول.
وسيقدم بشير الأغنية في حفله القادم مساء يوم 14 فبراير الحالي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ستقوم بتسجيله قناة النيل الأزرق.
محمد بشير وأمجد حمزة التقيا من قبل في أكثر من أغنية، أبرزها (لونك سمح) و(الشامة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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