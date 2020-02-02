وقفة احتجاجية للعاملين في (الشروق)

ينظم العاملون بقناة الشروق الفضائية صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر لجنة إزالة التمكين – مقر مجلس تشريعي ولاية الخرطوم) – وسيسلم العاملون خلال الوقفة مذكرة للجنة تتضمن مطالبهم. يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن قناة الشروق الفضائية هي واحدة من المؤسسات الإعلامية التي أوقفتها لجنة إزالة التمكين إلى حين توفيق أوضاعها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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